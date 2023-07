'Sumar' pide seguir "impulsando leyes que refuercen la Memoria Histórica y luchar por la verdad y la justicia"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de 'Sumar' al Congreso y Senado por La Rioja, Diego Mendiola y Eunate García, han reclamado seguir "impulsando leyes que refuercen la Memoria Histórica", así como continuar "luchando por la verdad, la justicia y la reparación".

Ambos han realizado estas manifestaciones en una comparecencia de prensa que han llevado a cabo en el Memorial de 'La Barranca' en Lardero. Han querido acudir allí este 18 de julio, día del Alzamiento Nacional, para recordar a las más de 400 personas sepultadas que fueron asesinadas al inicio de la Guerra Civil.

Han lamentado que habrá partidos que "hoy celebrarán" esta efeméride, algo que "es denigrante para todas las personas que lucharon y que luchamos por la democracia", ya que "aquí -en alusión a 'La Barranca'- no solamente están nuestros muertos, están también los muertos de la democracia". "Tenemos que dignificar lugares como estos", ha destacado García.

Por su parte, Mendiola, ha añadido que "hay lugares que son lugares de memoria, lugares que son necesarios que todo el mundo recuerde y conozca", al tiempo que ha resaltado que "los riojanos y las riojanas podemos sentirnos bastante orgullosos, porque este fue uno de los primeros lugares, si no el primero en todo el estado español, que se dignificó y que se convirtió de pasar a ser unas fosas comunes en mitad de la nada; un descampado a un lugar de memoria".

No obstante, ha apuntado que "hay mucho trabajo por hacer, hay decenas y decenas de recodos a lo largo de toda la geografía riojana". Ha recordado Mendiola, a modo anecdótico, que "muchas veces cuando vas por la carretera y ves un ramo de flores, no todos son accidentes de tráfico, sino que muchas veces esos ramos de flores para los fusilados y personas que siguen en las cunetas".

"Entendemos que es un acto, es un elemento, el recuperar a todas las víctimas es un acto humano; un acto básico, pero tiene que ir unido a los principios, a la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación como la garantía de la no repetición", ha apostillado el cabeza de lista al Congreso.

NIÑOS ROBADOS

Mendiola también ha señalado que junto a los lugares de memoria y la dignificación de los mismos, hay "otro aspecto importante y es que fueron robados más de 30.000 niños y niñas". Ha recordado que "la dictadura, ya en plena guerra civil, aplicaron un proceso de ingeniería social propio del nazismo y por ideólogos nazis como Vallejo-Nájera, para entregar a familias adictas al régimen mujeres totalmente indefensas", algo que "es una mancha negra que no se quiere saber porque realmente habla de la crueldad y de la barbaridad que fue la dictadura franquista frente a algunos que lo titulan como una época de extraordinaria placidez".

En este punto, Mendiola ha asegurado que para ello "no hay que irse a la extrema derecha, sino que hay mucha gente en la derecha que sigue pensando en eso". Por ello, ha afirmado que la dictadura "es un elemento que tenemos que explicar a las nuevas generaciones claramente qué es lo que suponía en los derechos y en las libertades de todos".

Todo ello, porque ha concluido "no se puede construir una democracia sin demócratas y no se puede construir una democracia que no se asiente sobre la memoria de los demócratas que son precisamente cada uno de sus tendencias, de sus ideas diferentes los que están aquí".