Un taller de foto nocturna, actividades sobre cigüeñas y una ruta por el Achichuelo, propuestas de Pasea La Rioja

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Pasea La Rioja' con el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente busca acercar a la ciudadanía los espacios naturales más emblemáticos de la región, continúa su programación de verano ofreciendo para esta semana diversas propuestas con temáticas variadas y por diferentes enclaves de la geografía riojana.

La programación arranca el jueves, 21 de agosto, en el Parque Natural Sierra de Cebollera con dos propuestas. Por la mañana, 'Mójate por Cebollera', un paseo interpretativo por el entorno del Achichuelo pensado para toda la familia. A continuación, llegará 'Historias de la Trashumancia', una visita guiada al Centro de Interpretación Museo de la Trashumancia que permitirá descubrir su historia a través de narrativas inspiradas en sus objetos.

El viernes, 22 de agosto, seguirá la oferta con otras dos actividades. Durante la mañana, en el área recreativa del Achichuelo, tendrá lugar 'Naturaleza ante tus ojos', una actividad espontánea destinada a mostrar la riqueza natural de este enclave. Ya por la noche, el municipio de Ocón acogerá una nueva cita de 'Noches Estrelladas' en el Destino Turístico Starlight Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Durante la jornada, la Agrupación Astronómica de La Rioja guiará una observación del cielo nocturno y, además, la Asociación Sociocultural Enfoque Rioja, ofrecerá un taller de fotografía nocturna.

El programa se trasladará el sábado, 23 de agosto, y el domingo, día 24, a Alfaro, con dos actividades dedicadas a despedir a las cigüeñas de la localidad y conocer de cerca el fenómeno de su migración. El sábado, desde el Centro de Interpretación Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas, tendremos '¡Buen vuelo! cuidaremos vuestra casa'; una actividad familiar que combina un taller y un paseo interpretativo por los asentamientos del casco urbano. Por su parte, el domingo la programación concluirá con la novedad 'La Reserva Natural de Sotos, lugar de migración', actividad desarrollada por Sylvatica.

En este itinerario por la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, los participantes podrán conocer más sobre la cigüeña blanca y otras especies, además de realizar una observación de aves mediante prismáticos y telescopios terrestres.

Todas las actividades son gratuitas pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web de 'Pasea La Rioja': https://pasea.larioja.org/