Talleres, conciertos, exposiciones, Café Filosófico y un nuevo podcast cultural, en septiembre en La Gota de Leche

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche contará en su programación para este mes de septiembre con propuestas que van desde juegos, talleres, conciertos, Café Filosófico y exposiciones hasta el estreno de un nuevo podcast cultural.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, ha sido este martes la encargada de detallar toda la programación que va dirigida, principalmente a jóvenes de entre 16 y 35 años.

Así, la edil ha subrayado que "La Gota de Leche es un auténtico foco de creatividad y de actividades para la juventud de Logroño, y la programación de este mes es un buen ejemplo de ello", por lo que ha animado a todos los jóvenes a acercarse a este centro.

Además, ha recordado que este espacio ofrece servicios durante todo el año, como asesorías para la elaboración de currículums, creación de música y vídeos, espacios para ensayar, charlas, intercambios de idiomas o aulas de estudio.

PROPUESTAS FORMATIVAS

Lázaro ha explicado que para septiembre se han programado distintos talleres.

El primero de ellos, un Taller de Juegos de mesa modernos que tendrá lugar el 13 de septiembre a las 11 horas. La edad mínima para participar será 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados de un adulto. Habrá juegos de mesa modernos, enigmas y deducción. Las inscripciones ya están abiertas en lojoven.es y es gratuito.

Los días 17 y 18 de septiembre habrá un Taller de vídeo creativo con cámara: de la captura a la edición, en horario de 19 a 20,30 horas. Es un curso que tiene una cuota de 4 euros y dispone 9 plazas. El objetivo es que los participantes aprendan a dominar el lenguaje audiovisual, grabar con calidad cinematográfica y editar de forma profesional. Todo el que lo desee se podrán apuntar en lagota.es

Los días 29 y 30 de septiembre se ha programado un Taller de ajuste y mantenimiento de guitarra eléctrica, que también tendrá lugar de 19 a 20,30 horas, tiene una cuota de 4 euros y cuenta con 8 plazas. Se trata de un taller en el que se aprenderán los procedimientos básicos para el buen funcionamiento de una guitarra, quintado, limpieza, altura de puentes, potenciómetro, etc. Las inscripciones ya están abiertas en lagota.es.

El 30 de septiembre habrá también el taller informativo Beca de la Red de Puntos de Información Juvenil. Será a las 17,30 horas y las inscripciones, que son gratuitas, ya están abiertas en lojoven.es. En este taller se informará de una beca que convoca el Ayuntamiento de Logroño cada año para jóvenes a partir de 14 años, que están estudiando en Logroño o que sean usuarios de los centros jóvenes municipales.

CAFÉ FILOSÓFICO Y MÚSICA

Otra de las actividades que vuelven en este mes de septiembre es el Café Filosófico coordinado por Marina Rodríguez. Será el 27 de septiembre, de 12 a 13,30 horas, y cuenta con 12 plazas gratuitas. Las inscripciones pueden hacerse en lojoven.es.

En el apartado musical, el 19 de septiembre, a las 20 horas en el Patio de La Gota de leche, se ha programado el concierto de Necrosoul, una banda logroñesa que hace Heavy Metal y Trash Metal.

PODCAST CULTURAL: ANA, TEO Y MARILUZ.

Una de las novedades de septiembre será el estreno del podcast cultural Ana, Teo y Mariluz reconocido con la Beca Inicia 2024 en la modalidad híbrida. La primera entrega verá la luz el 15 de septiembre a las 19 horas bajo el título 'Décima Musa'.

Este capítulo inaugural entrelaza las voces de tres guías del Monasterio de Suso, que comparten relatos íntimos y memoria viva de uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio riojano.

Más allá de los datos históricos, el podcast explora lo humano y lo cotidiano, poniendo en valor la sensibilidad y la vocación de quienes hacen del patrimonio un espacio compartido. "Una iniciativa muy interesante, animo a todos a escucharla", ha apuntado Laura Lázaro.

EXPOSICIONES

Por último, la concejala ha detallado las exposiciones que se van a poder ver a lo largo de este mes.

En concreto, en el Patio de La Gota de Leche, del 1 al 29 de septiembre, se podrá visitar la exposición 'Sombras bajo la cama. El diario ilustrado de una insomne', de Grecia Moliveros. Un recorrido por los fragmentos gráficos de un insomnio crónico, entre lo onírico y la vigilia.

En el pasillo de exposiciones de la primera planta, del 1 al 29 de septiembre, se ha programado la exposición 'Sem título' de Salma Saghuir Boulzergue. Serie fotográfica realizada en Oporto, Logroño y Soria en 2023, que captura la esencia humana en momentos de alegría, tristeza, celebración o conexión con la naturaleza.

Del 3 al 28 de septiembre, en el pasillo de la planta baja, estará la muestra 'Caos y orden', que reúne las fotografías presentadas a la 11ª edición del Concurso de Fotografía de La Gota de Leche. La exposición invita a reflexionar sobre el contraste entre lo estructurado y lo espontáneo.

Laura Lázaro ha recordado, para finalizar, que el próximo viernes día 5 de septiembre tendrá lugar además la entrega de premios de este concurso fotográfico, a las 20 horas.