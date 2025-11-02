'Tardes de danza' ofrece 12 propuestas en noviembre para promocionar la danza y acercar este arte al público logroñés

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza proyectará, durante el mes de noviembre, obras de grandes compañías para promocionar la danza y acercar este arte al público logroñés. Las 'Tardes de danza' tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes, a las 17,00 horas, en la Casa de la Danza, ubicada en la calle San Gregorio, 10. La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa.

Con la proyección de estas obras, el Ayuntamiento de Logroño quiere promocionar e ir creando afición a la danza dentro del público logroñés y acercar este arte a todos los ciudadanos. Algunas de estas obras son muy difíciles de ver en Logroño, por tratarse de grandes compañías o grandes montajes coreográficos, de manera que, tres tardes a la semana, se podrán disfrutar proyectadas en las instalaciones de la Casa de la Danza, en un formato de calidad y de forma totalmente gratuita.

Programación 'Tardes de danza' en noviembre:

Lunes 3: 'A Chorus Line'. Música-Marvin Hamlisch. Coreografía- Michael Bennett. Dirección- Richard Attenborough.

Miércoles 5: 'Noches de Sol' (Baryshnikov & Hynes). Música- Michel Colombier. Dirección- Taylor Hackford.

Viernes 7: 'Fosse'.Música- Gordon Lowry Harrell. Coreografía- Bob Fosse. Dirección- Matthew Diamond.

Lunes 10: 'El último bailarín de Mao'. Dirección- Bruce Beresford.

Miércoles 12: 'All that jazz'. Dirección- Bob Fosse.

Viernes 14: 'Documental sobre Balanchine'. Dirección- Merrill Brockway.

Lunes 17: 'Chicago'. Dirección- Rob Marshall

Miércoles 19: 'The Seagull (La Gaviota)'. Música- Rodion Shchedrin. Coreografía- Maya Plisetskaya.

Viernes 21: 'Billy Elliott (Quiero bailar)'. Dirección- Stephen Daldry.

Lunes 24: 'Carmen', 'Silent cries' & 'La cathédral emgloutie'. Nederlansds Dans Theater. Música- Georges Bizet y Claude Debussy. Coreografías- Jiri Kylian.

Miércoles 26: 'Flashdance'. Dirección- Adrian Lyne.

Viernes 28: 'La Belle (La Bella Durmiente)'. Les Ballets de MonteCarlo. Música- Pyotr Ilytch Tchaikovsky. Coreografía- Jean-Christophe Maillot.