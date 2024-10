Teatro, poesía y talleres de bordado, serigrafía y estampación para el Día de las Escritoras en la Rafael Azcona

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas de Igualdad y Cultura, Celia Sanz y Rosa Fernández, respectivamente, han presentado las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Logroño, en la Biblioteca Rafael Azcona, en conmemoración de la IX Edición del Día de las Escritoras que se celebrará el próximo lunes 14 de octubre.

En su intervención, la concejala de Igualdad ha subrayado "la importancia de visibilizar la contribución de las mujeres a la sociedad, especialmente en aquellos ámbitos en los que tradicionalmente han sido más invisibles".

En este caso, ha continuado Sanz "queremos reivindicar la labor y el legado literario de las mujeres, tantas veces relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia".

En este sentido, ha señalado que este año la temática seleccionada para este día es 'La periferia de la periferia: mujeres que miraron al mundo rural' que, tal como ha explicado, "es fundamental reconocer a aquellas mujeres que han dado voz a muchas otras, especialmente en el medio rural, y celebrar este día es reivindicar sus historias y promover la igualdad en todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el literario".

ACTIVIDADES

Desde la Concejalía de Igualdad se han organizado dos actividades que tendrán lugar en la Biblioteca Rafael Azcona, el primero de ellos se celebrará el mismo lunes, 14 de octubre a las 19,00 horas en el salón de actos donde se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Las Palabras Olvidadas', un recorrido por la literatura escrita por mujeres, presentado por Zootropo teatro y el Mantel de Noa.

Además, el sábado 19 de octubre a las 18,30 horas, en el espacio 'Una habitación propia' se ha organizado un recital de poesía a cargo de la poetisa riojana Valle Mozas Ubago. La entrada es libre hasta completar aforo en ambos eventos. Por su parte, la concejala de Cultura ha insistido "en el valor del Día de las Escritoras para honrar el legado literario femenino a lo largo de la historia y, este año en concreto, nos traslada el mundo rural para lo que la comisaria elegida en esta ocasión, la escritora Ana Iris Simón, ha seleccionado 20 textos de 20 autoras no contemporáneas que hablan sobre lo rural".

En este sentido, Rosa Fernández ha detallado que el próximo 14 de octubre "será el momento de recordar a grandes y maravillosas escritoras, poetas y pensadoras como Concha Espina, Santa Teresa, Dolores Medio, Mariluz Escribano, Margarita Nelken, Rosalía de Castro, María Zambrano, Gabriela Mistral o Ernestina de Champourcin".

Y ha añadido que también será un momento único para "hablar de aquellas muchas otras mujeres que quedaron en el anonimato, que no pudieron ser lo que querían ser, porque les tocó vivir en un mundo que no las veía o que no quería verlas".

"TRANSFORMAR REALIDADES"

Además, indica que "la literatura tiene el poder de transformar realidades y es esencial que estas voces sean escuchadas". De esta forma, desde el área de Cultura se llevarán a cabo diferentes actividades.

El lunes 14, la Biblioteca Rafael Azcona colocará en el vestíbulo un 'Tenderete de lecturas' con textos de escritoras seleccionados por Ana Iris Simón. Las personas que lo deseen podrán descolgar y llevarse el texto que elijan de este tenderete, que estará instalado durante toda la semana, en horario de apertura de la biblioteca.

Por otro lado, la concejala de Cultura ha destacado que durante la semana se van a llevar a cabo una seria de talleres que tendrán lugar en la sala ArtFábrica, que cuentan con plazas limitadas, por lo que se recomienda que todas las personas que quieran participar realicen la inscripción previa en inscripcionesbibliorafaelazcona.es o por teléfono: 941 24 58 11.

En concreto, se han organizado dos talleres de serigrafía y estampación, uno para personas adultas y otro para público infantil, inspirados en textos de diferentes escritoras. El primer taller, 'Lectora' serigrafía textil se celebrará el jueves 17 de octubre, de 17,30 a 19,30 horas, y está dirigido a personas a partir de 14 años. En cuanto al taller 'Yo leo' de estampación textil con vinilo, se celebrará el viernes, 18 de octubre, de 17,00 a 19,00 horas y está dirigido a público infantil (niños de 3º y 4º de Primaria).

Cada participante tendrá que traer prendas y papeles para las estampaciones.

Asimismo, también la Sala ArteFábrica acogerá el sábado 19 de octubre, de 10,30 a 13,00 horas, el taller 'Lo bordo y lo cuento', con Deborah Sáenz. Se trata de un taller 'para bordar y crear un cuento de tela que quepa en un bolsillo. Se van a practicar tres tipos de puntadas y se creará una historia preciosa para contar. Está dirigido a público adulto a partir de 16 años.