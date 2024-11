El dispositivo de recogida en Logroño para los afectados de la DANA se salda con 60.000 donaciones

En total, son 16 tráileres cargados con 354 palés de ayuda, de los que tres partieron el lunes y otros dos lo harán a lo largo de esta mañana

El dispositivo de recogida de productos de primera necesidad ubicado en la antigua estación de autobuses de Logroño se ha saldado con 60.000 donaciones distribuidas en 354 palés de ayuda humanitaria, que serán transportadas en 16 tráileres.

A lo largo de la mañana partirán para la provincia de Valencia dos de los camiones, que se suman a los tres que lo hicieron el pasado lunes, mientras que los otros 11 vehículos ya cargados se encuentran a la espera de las indicaciones de la Federación Valenciana de Municipios para partir hacia las zonas afectadas.

Entre las donaciones recibidas en el punto de recogida figuran las realizadas por los vecinos y vecinas de Logroño entre el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre, así como por los diferentes municipios riojanos, que enviaros diferentes recursos hasta ayer, martes 5 de noviembre.

El operativo de ayuda riojano, que se activó en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Valenciana de Municipios, permanece a la espera de nuevas soluciones de ayuda y se podrá reactivar en cualquier momento si así se precisa desde la zona afectada.

Desde el Ayuntamiento de Logroño y la Federación Riojana de Municipios se agradece la respuesta masiva y la gran solidaridad demostrada por la ciudadanía, así como la gran labor realizada por las 400 personas movilizadas en este dispositivo.

Entre los participantes, destacan los voluntarios de Protección Civil y de la Casa de Valencia, trabajadores del Parque Municipal de Servicios, Policía Local de Logroño, los alcaldes, ediles, alguaciles y profesionales de los 174 ayuntamientos riojanos que han atendido y organizado las recogidas y llevado a cabo la ayuda a los diferentes puntos de destino.

Por ello, como ha dicho la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, al abordar la cuestión en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local, "nuestro primer agradecimiento a todos los voluntarios que han participado en este dispositivo, a Protección Civil, al Parque de Servicios, a la Policía Local, que han realizado una labor no solo encomiable, sino titánica", agradecimiento que ha extendido a todos los ciudadanos que han colaborado y a Transportes Royo, empresa encargada de los camiones de la ayuda humanitaria.

Ha resaltado, sobre el envío de los camiones que restan desde Logroño, que "están a la espera de recibir autorización, porque todo esto se tiene que hacer en absoluta coordinación con la Generalitat Valenciana y estamos en permanente contacto con ellos para esa organización en todos estos dispositivos que es lo que necesitan los afectados".

Así, ha querido Sanz subrayar especialmente "el gran consenso que ha existido por parte de todas las fuerzas políticas y todos los ayuntamientos, en este caso también de la comunidad de La Rioja, que han respondido a ese llamamiento de la Federación Riojana de Municipios para realizar esta ayuda".

"SORPRESA" Y "AGRADECIMIENTO".

Al respecto, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reseñado "el agradecimiento por parte de las instituciones es total, se han visto sorprendidos por la reacción de La Rioja al ser una tierra pequeña, se han visto claramente sorprendidos, hasta el punto que nos han tenido que decir que esperemos, que tienen que ir administrando todo esto".

"Pero bueno, en todo caso, tenemos la certeza de que va a llegar a su destino y que va a tener el mejor uso posible", ha afirmado el regidor logroñés, quien ha insistido "en la idea de máxima coordinación, porque si no, al contrario, se produce el efecto precisamente alejado de ese objetivo, a mí personalmente, mucha gente, bomberos retirados incluso me ha dicho, puedo ir, quiero ir mañana, pero al final eso no es eficaz".

"No es eficaz, -ha añadido- no es útil si no van dentro de un dispositivo ordenado, con un mando único, con un mando unificado. Es importante, comprendemos las ganas de ayudar, comprendemos ese volumen de solidaridad, pero tenemos que ajustarnos a unas normas y hay un mando único que hay que respetar".

QUEJAS DE LOS BOMBEROS.

Una idea en la que ha insistido el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, al ser preguntado por las críticas ayer de bomberos riojanos, que lamentaban la imposibilidad de acudir a Valencia a no ser en su tiempo libre.

"Lo que hemos vivido en Valencia es una de las peores tragedias que una nación puede vivir. Toda la nación está absolutamente conmocionada por el sufrimiento y las necesidades de los ciudadanos de la zona afectada", ha reconocido.

Con todo, en palabras del consejero, "por eso, lo más importante o lo más satisfactorio cuando uno se encuentra en una situación tan trágica como ésta, es ver ese volumen de solidaridad, de ganas de trabajar y de colaborar que tienen tantos ciudadanos en todo el país, también en La Rioja, y también en el caso de los miembros de los equipos de bomberos".

"Esto es de agradecer. Quieren ir, quieren estar. Pero para que toda esa bola de solidaridad, para que todas estas ganas de trabajar por los ciudadanos, funcione, hanace falta un requisito, que es estar todos bajo el mando del Centro Nacional de Emergencias y de la Comunidad Valenciana", ha recordado Domínguez.

Así, ha apuntado que "estamos poniendo a disposición todos los medios de los que tenemos a disposición en nuestra Comunidad Autónoma para llevarlos cuando nos lo pida el Gobierno de Valencia, cuando nos lo pida el Centro Nacional de Emergencias. Todos los medios están a disposición para hacer exactamente lo que nos pida el Gobierno de la Comunidad Autónoma", ha concluido.