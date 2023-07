Una tesis para la detección del Párkinson o Alzheimer, presentada en la UR dentro del programa de talento internacional

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tesis para la detección del Párkinson o Alzheimer, presentada en la Universidad de La Rioja (UR) por la investigadora Kateryna Tkachenko, se encuentra dentro de las investigaciones defendidas dentro del programa de captación de talento internacional Iberus Talent.

Un total de ocho de los 35 investigadores incorporados al Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus', a través del programa de atracción de talento internacional Iberus Talent, han defendido ya su tesis doctoral en alguna de las cuatro universidades que forman parte del Consorcio: Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja.

Estas tesis doctorales abordan diferentes aspectos de la salud global, desde la prevención de enfermedades crónicas e infecciosas, hasta la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria, utilizando enfoques innovadores y multidisciplinares, tal y como ha detallado la Universidad de La Rioja.

En el caso de la Universidad de La Rioja ha sido Kateryna Tkachenko con su tesis 'Multiplatform metabolome profiling to identify specific signatures and biomarkers in blood samplesuntargeted approach', codirigida por Consuelo Pizarro Millán y José María González Sáiz.

En ella propone la combinación de técnicas analíticas junto con el desarrollo de algoritmos para desarrollar pruebas diagnósticas basadas en la búsqueda de biomarcadores específicos en la sangre que permitan una detección objetiva de trastornos como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el síndrome metabólico.

En la Universidad de Zaragoza, Miguel Seral Cortes presentó su tesis 'Dieta mediterránea, comportamientos sedentarios y factores genéticos como determinantes de la obesidad y el síndrome metabólico en adolescentes europeos', codirigida por Luis Moreno Aznar, Pilar de Miguel Etayo e Idoia Labayen Goñi; y Khaoula Ben Jeddou, la tesis 'Innovative analytical methodologies for the evaluation of silver-based nanomaterials in poultry feeding', codirigida por María Sierra Jiménez y Jaume Puy Llorens.

En la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Yaneth Cardona Rodríguez presentó su tesis 'Removal of emerging pollutants in water through adsorption and catalytic processes using pillared clays synthesized from aluminum saline slags', codirigida por Antonio Gil Bravo y Sophia A. Korili.

Liliana Andrea Morales es autora de la tesis 'Analysis of the association between polymorphisms in intergenic regions of Staphylococcus aureus genes involved in biofilm formation and periprosthetic joint infections', codirigida por Iñigo Lasa Uzcudun y Cristina Solano Goñi.

Rasmi Janardhana presentó la tesis 'Safe, healthy and high-quality dishes prepared sustainably with local raw materials', dirigida por María José Beriain Apesteguía; Lara Bou Fakhreddine, la tesis 'Health claims, nutritional labels and consumer preferences (experience in agricultural activities-olive oil specially)', codirigida por Mercedes Sánchez García y Marian García Martínez; y Ana Claudia Simoes da Mota, la tesis 'New challenges in organic fertilization: soil quality indicators under long-term sewage sludge application', codirigida por Íñigo Virto Quecedo y Rosa María Poch Claret (Universitat de Lleida).

Estas investigaciones son fruto de colaboraciones entre investigadores e investigadoras de las universidades del Campus de Excelencia Internacional 'Campus Iberus' o, en algunos casos, universidades y empresas internacionales en las que los doctores y doctoras hicieron estancias de investigación. Todo ello ha fomentado entre otras colaboraciones, la codirección de tesis entre las universidades del consorcio.

Las líneas de investigación de estas tesis se enmarcan en las temáticas del nuevo Doctorado en Salud Global: Determinantes e Interacción de la Salud Humana, Animal y Ambiental, programa interuniversitario que se va a desarrollar a partir del próximo curso académico 2023-2024 en las cuatro universidades de Campus Iberus.