Los textos de los azucarillos del Bretón regresan en formato libro para rememorar tiempos pasados al lado de un café

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hablar del Café Bretón de Logroño es hablar de literatura, poesía, cultura... un rincón en el centro de la ciudad en el que muchos de nosotros hemos parado unos segundos a leer los textos que, con gran sorpresa, podíamos observar en los azucarillos del café. Ahora, todos esos textos, están recogidos en un libro, editado por Pepitas y Los Aciertos, con poemas y dibujos de las once colecciones de azucarillos del Café.

Porque aunque parece que fue ayer, los primeros azucarillos con esos textos literarios comenzaron en 1994. 28 años y kilos de azúcar después, el libro 'Los azucarillos del café Bretón' recoge 80 textos originales y 70 dibujos para recordar aquellos tiempos y poder disfrutar desde su propia casa de esos momentos pasados con familiares y amigos dentro del reconocido bar logroñés.

El responsable del Café Bretón, Kolo Cortés, ha recordado que la idea de incluir los textos en los azucarillos fue de su mujer y de José I. Foronda. "Surgió de manera espontánea, primero se pensó en hacerlo en las tazas del café, pero luego Foronda dijo que mejor en los azucarillos... pero nunca pensamos que iba a tener tan buena acogida".

Como ha recordado en una rueda de prensa, muchos de los clientes se llevaban los azucarillos a casa e incluso querían hacer colecciones. Al principio, ha recordado, pedíamos muchos poemas y luego "los entendidos" elegían los mejores. Además, ha recordado Cortés, toda la actividad de Actual, de las jornadas de Poesía y de los premios literarios dieron mucha publicidad a estos azucarillos que han sobrevivido en el tiempo.

Al principio, y ante la "locura" de la idea, muchos de los escritores firmaban con pseudónimos. "Comenzamos con poetas locales y ahora contamos con una colección maravillosa".

Acompañando a Kolo Cortés, la concejal de Cultura, Carmen Urquía, ha recordado también como "nos llevábamos los azucarillos en el bolso" para poder leerlos mejor después. Todo en una época, sobre todo, a mediados de los 90, que en Logroño había "una agitación cultural muy importante" y ha reconocido el esfuerzo de los cafés privados para fomentar la cultura.

Como ha destacado Kolo Cortés, aunque los textos sí son los originales, en cuanto a los dibujos, la tarea no ha sido tan sencilla. "A muchos no los hemos podido contactar, por eso tenemos los dibujos de los azucarillos pero a veces, por el tamaño de los sobres se tenían que adaptar a ese espacio y no son los originales".

También ha querido agradecer al 'Templo' por su ayuda para incluir los textos y dibujos en los azucarillos durante tanto tiempo.

PRÓXIMA TIRADA

Además, Kolo Cortés ha asegurado que ya están trabajando en la próxima tirada de textos y dibujos. En concreto, ha dicho, está preparada con ocho dibujos y siete textos de, entre otros, Elvira Valgañón o Ángel Fernández pero, todavía, no sabe cuándo se podrán ofrecer en el café.

El libro 'Los azucarillos del Café Bretón' se puede adquirir en el propio Café a un precio de 15 euros. En estos momentos se han imprimido 1.000 ejemplares. La introducción es de José Ignacio Foronda, el prólogo de Juan Bonilla y el epílogo de Bernardo Sánchez.

Entre esos azucarillos, o esos textos, se pueden contemplar escritos de José Luis Cuerda, Mariano Espinosa, Víctor Aparicio Coyote, Pedro Santana o Alfonso Martínez Galilea. También hay textos propios de iniciativas tan importantes como 'Agosto Clandestino'.

Cada 'tirada' de textos en los azucarillos suele durar tres o cuatro años y, como ha reconocido, a causa de la pandemia, esa edición fue la más larga.

Como ha finalizado, estos azucarillos "también representan a nuestra ciudad" y, por tanto, "estamos muy contentos de que esta experiencia haya tenido tanto éxito y de que la gente quisiera leer estos textos. Además, muchos anónimos también han venido a la cafetería para ofrecernos sus textos" pero, como ha dicho, "yo los recogía pero luego los 'entendidos' elegían".