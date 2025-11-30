'The Nowhere Plan' celebra su X Aniversario con un concierto en Sala Fundición

Archivo - 'The Nowhere Plan' - CARLOS GLERA CASTILLO - Archivo

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este 5 de diciembre, la banda tributo logroñesa 'The Nowhere Plan' celebrará su X Aniversario con un concierto en la Sala Fundición, un espacio emblemático de la ciudad donde el grupo actúa cada año y que se ha convertido en una tradición tanto para la banda como para su público.

Con apertura de puertas a las 22,00 horas y comienzo del espectáculo a las 22,30 horas, la banda invita a revivir -y cantar junto a ellos- algunos de los himnos más influyentes del repertorio de The Beatles.

Diez años de música en La Rioja 'The Nowhere Plan' está formado por Conn Bux, cantante irlandés de voz inconfundible, e Isaac Miguel, exintegrante de 'El Canto del Loco'. Durante esta década, además de recorrer escenarios de toda España, la banda ha sido una presencia constante en La Rioja. Su trayectoria incluye actuaciones en bodegas, bodas, celebraciones privadas, eventos institucionales, fiestas, actos culturales y conciertos en sala, convirtiéndose en un nombre familiar para el público riojano.

Muchos vecinos los han visto tocar en algún momento: ya sea en una sala, en una bodega, en un evento público o incluso en una celebración personal. Esa cercanía hace que cumplir diez años "en casa" tenga un significado especial.

UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO Y NUEVOS HORIZONTES

'The Nowhere Plan' llega a este aniversario en uno de sus momentos más activos. En los últimos meses han pasado por Galileo Galilei (Madrid), actuarán el 30 de diciembre en Sala Revolver (Murcia), ofrecerán un concierto especial de Nochevieja en Cap Roig (Costa Brava) y cuentan con actuaciones para eventos empresariales, como el previsto en Zaragoza.

Además, el grupo prepara una etapa de expansión, tanto del dúo como de la banda completa, y no descartan dar un paso cualitativo en los próximos meses: una gira por teatros está entre los proyectos que la banda contempla para 2025-2026.

ENTRADAS YA DISPONIBLES

Las entradas ya están disponibles en la web de Sala Fundición por 18 euros (www.salafundicion.es) y 22 euros en taquilla. Debido a la tradición que representa este concierto en la ciudad y al carácter especial del aniversario, se recomienda adquirirlas con antelación.

Con este concierto, 'The Nowhere Plan' celebra 10 años de escenarios, de música compartida y de crecimiento constante, reafirmando su vínculo con Logroño y su ambición de seguir llevando el legado de The Beatles a nuevos públicos.