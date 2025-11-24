El tiempo para hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, en La Rioja: rachas fuertes en montaña

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de alguna racha fuerte o muy fuerte en montaña.

Se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser persistentes en la Ibérica. La cota de nieve irá bajando a unos 1.300 metros al final del día.

El Viento será del suroeste al oeste, flojo a moderado con probabilidad de alguna racha fuerte o muy fuerte en montaña. No se descartan heladas débiles en cotas altas.

Las temperaturas no tendrán cambios o irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 7 y 16 grados en Calahorra; 7 y 14 en Haro; y 7 y 15 en Logroño.