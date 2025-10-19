El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 19 de octubre de 2025

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 19 de octubre de 2025, en La Rioja, chubascos a partir de la segunda mitad de la jornada.

El cielo presentará intervalos de nubosidad media y alta, aumentando a cielo nuboso o cubierto en la segunda mitad del día con probabilidad de chubascos, sobre todo al final del día y en la Ibérica. No se descartan bancos de niebla matinales.

El viento soplará del sur y suroeste, flojo aumentando a moderado. Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas no variarán. Oscilarán entre 11 y 23 grados en Calahorra; entre 11 y 21 grados en Haro; y entre 10 y 22 grados en Logroño.