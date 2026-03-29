El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 29 de marzo de 2026

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 29 de marzo de 2026, en La Rioja, temperaturas que no superarán los 12 grados.

Habrá intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día y en la sierra. La cota de nieve estará sobre los 600 u 800 metros, tendiendo a subir al final de la jornada.

Heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará del noroeste, moderado, con rachas fuertes o localmente muy fuertes en la Ibérica.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 4 y 12 grados tanto de Logroño como de Haro como de Calahorra.