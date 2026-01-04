El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 4 de enero de 2026

LOGROÑO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 4 de enero de 2026, en La Rioja, que la cota de nieve vaya bajando hasta alcanzar cualquier nivel.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones, pueden ser moderadas en la sierra, y más débiles y ocasionales en el valle. La cota de la nieve irá de 500 a 800 metros, bajando a cualquier cota.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo a moderado. Habrá heladas débiles a moderadas en la sierra y probabilidad de débiles en el valle.

Por su parte, las temperaturas irán en descenso moderado a notable, las mínimas al final del día. Los principales valores oscilarán 1 y 5 grados en Calahorra; entre 0 y 2 grados en Haro; y entre 1 y 4 grados en Logroño.