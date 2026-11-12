El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, en La Rioja, precipitaciones persistentes a primeras horas en la Ibérica y rachas muy fuertes de viento del suroeste a primeras horas.

El cielo estará nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos. Las precipitaciones serán ocasionales, más probables e intensas durante la primera mitad del día y que pueden ser persistentes en la Ibérica.

El viento será moderado del suroeste y oeste, con intervalos fuertes. Habrá rachas muy fuertes a primeras horas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, o sin cambios; y las máximas irán en ligero ascenso en la Ribera y en ligero descenso en la Sierra.

Por localidades, oscilarán entre 11 y 22 grados en Calahorra; 11 y 20 en Haro; y 12 y 20 en Logroño.