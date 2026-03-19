El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 19 de marzo de 2026

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 19 de marzo de 2026, en La Rioja, una ligera bajada en las temperaturas máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos o poco nuboso, sin descartar algún chubasco dipersos por la tarde. Habrá posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

El viento soplará del este y sureste, flojo con algunos intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán 7 y 17 grados en Calahorra; y entre 8 y 17 grados tanto en Haro como en Logroño.