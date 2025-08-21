El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 21 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas con ligeros cambios.

Habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna nube de evolución, con probabilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas en la Ibérica.

El viento soplará de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas experimentarán ligeros cambios. Éstas oscilarán entre los 16 y 27 grados de Calahorra, 15 y 25 de Haro, 16 y 26 de Logroño.