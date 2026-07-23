El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 23 de julio de 2026

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 23 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas mínimas sean algo más altas.

El cielo estará poco nuboso en general. El viento soplará del suroeste o variable, tendiendo a noroeste, flojo, con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas serán algo más altas, mientras que las máximas no variarán. Oscilarán entre 20 y 39 grados en Calahorra; entre 17 y 38 grados en Haro; y entre 19 y 38 grados en Logroño.