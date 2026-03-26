El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 26 de marzo de 2026

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 26 de marzo de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos a nuboso, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en la sierra.

La cota de nieve variará entre los 800 y 1.000 metros. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento del noroeste, flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

Las temperaturas mínimas sin cambios; y las máximas en moderado descenso, que será notable en la Ibérica. Por localidades, oscilarán entre 6 y 13 en Calahorra; 5 y 11 en Haro; y 5 y 12 en Logroño.