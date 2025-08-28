El tiempo en La Rioja hoy, jueves 28 de agosto de 2025

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 28 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas que irán en notable descenso.

El cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos. Por su parte, el viento soplará del norte o noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en general en moderado o notable descenso. Por localidades, oscilarán entre 14 y 25 grados en Calahorra; entre 13 y 24 grados en Haro; y entre 14 y 24 grados en Logroño.