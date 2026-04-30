El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 30 de abril de 2026

LOGROÑO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 30 de abril de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos y temperaturas máximas más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de nubosidad de evolución diurna. Habrá alguna precipitación débil dispersa, sin descartar algún chubasco al principio del día.

El viento soplará de componente suroeste en la sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas permancerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas no variarán o serán algo más altas. Oscilarán entre 11 y 25 grados en Calahorra; entre 9 y 22 grados en Haro; y entre 11 y 23 grados en Logroño.