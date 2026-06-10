El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 10 de junio de 2026

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 10 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en ligero descenso.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos nubosos en La Rioja Alta y el Ibérico.

El viento soplará del noroeste, flojo, con intervalos moderados en el este.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 11 y 23 grados de Calahorra, 10 y 22 de Haro, 11 y 22 de Logroño.