El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, en La Rioja, nubes y máximas en ligero ascenso.

Habrá intervalos nubosos que irán aumentando a lo largo del día, con probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día en La Rioja Alta y la Ibérica. La cota de la nieve bajará de 1500 a 1200 metros.

Heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará del noroeste, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 3 y 13 grados de Calahorra, 5 y 12 de Haro, 4 y 12 de Logroño.