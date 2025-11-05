El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, en La Rioja, rachas de viento que podrán ser muy fuertes al final del día.

El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas aumentando a cielos nubosos a cubiertos con precipitaciones débiles o localmente moderadas sobre todo al final del día.

El viento soplará del este y sureste en el valle, flojo con intervalos de moderado, y del sur en el Ibérico con probables rachas fuertes, o muy fuertes en la segunda mitad del día en cotas altas.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso, que puede ser notable, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o serán algo más bajas. Oscilarán entre 10 y 21 grados en Calahorra; entre 10 y 18 grados en Haro; y entre 9 y 20 grados en Logroño.