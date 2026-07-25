El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 25 de julio de 2026

LOGROÑO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 25 de julio de 2026, en La Rioja, chubascos y tormentas localmente fuertes. Descenso notable o extraordinario de las temperaturas.

Habrá intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, con chubascos dispersos que pueden ir acompañados con tormenta, más probables en el oeste y la sierra. Algunos pueden ser fuertes y con granizo.

No se descartan bancos de niebla en la sierra. El viento soplará del noroeste, de flojo a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso, notable o extraordinario en las máximas. Éstas oscilarán entre los 17 y 30 grados de Calahorra, 15 y 28 de Haro, 16 y 28 de Logroño.