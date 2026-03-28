El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 28 de marzo de 2026

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 28 de marzo de 2026, en La Rioja, que la cota de nieve vaya bajando durante la jornada, hasta llegar a los 600 metros al final del día.

El cielo presentará intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día, más probables en la sierra.

La cota de nieve pasará a lo largo de la jornada de 1.000 a 1.200 metros, bajando al final hasta 600 metros. Heladas débiles en la Ibérica y nieblas en la montaña.

El viento soplará del noroeste, moderado con rachas fuertes, y algunas muy fuertes en la Ibérica y extremo este. Las temperaturas no variarán o serán algo más bajas. Oscilarán entre 4 y 13 grados en Calahorra; entre 3 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 12 grados en Logroño.