El tiempo en La Rioja hoy, sábado 30 de agosto de 2025

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 30 de agosto de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas más altas en general.

El cielo presentará predominio de cielo poco nuboso. Por su parte, el viento soplará variable flojo, aunque en las horas centrales del día soplará del oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas también subirán de forma moderada. Por localidades, oscilarán entre 14 y 29 grados en Calahorra; entre 14 y 33 grados en Haro; y entre 14 y 30 grados en Logroño.