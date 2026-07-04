El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 4 de julio de 2026

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 4 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas en ligero ascenso.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en La Rioja Alta y en la Sierra, donde no son descartables algunos bancos de niebla.

El viento soplará del noroeste, flojo y con algunos intervalos de moderado en La Rioja Baja.

Por su parte, las temperaturas estarán en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 17 y 34 grados de Calahorra y Logroño y los 16 y 33 de Haro.