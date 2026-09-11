El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 11 de septiembre, en La Rioja, temperaturas en ligero ascenso.

El cielo estará poco nuboso, sin descartar nubosidad de evolución diurna.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo y con intervalos moderados.

Por su parte, las temperaturas estarán en ligero ascenso que será menos acusado en las mínimas en la Ribera. Éstas oscilarán entre los 10 y 28 grados de Calahorra, 9 y 26 de Haro, 10 y 27 de Logroño.