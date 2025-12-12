El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, en La Rioja, más nubes, nieblas y máximas más bajas.

El cielo presentará un aumento progresivo de la nubosidad por el oeste, sin descartar alguna precipitación débil. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. El viento soplará de componente sur y sureste flojo en general.

Las temperaturas mínimas permanecerán estables, mientras que las máximas irán en ligero descenso. Oscilarán entre 4 y 11 grados en Calahorra; entre 4 y 9 grados en Haro; y entre 4 y 10 grados en Logroño.