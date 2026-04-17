El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 17 de abril de 2026

LOGROÑO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 17 de abril de 2026, en La Rioja, nubes bajas, con probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales al principio, tendiendo a cielos poco nubosos con algunas nubes altas.

También habrá algunas nubes de evolución diurna en la Ibérica. El viento será flojo variable, con algún intervalo de moderado, de componente este, en las horas centrales.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 11 y 29 grados en Calahorra; 12 y 27 en Haro; y 11 y 27 en Logroño.