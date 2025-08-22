El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 22 de agosto de 2025

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 22 de agosto de 2025, en La Rioja, mínimas en descenso.

Habrá intervalos nubosos o poco nubosos, con nubosidad baja por la mañana y alguna llovizna ocasional en la Ibérica occidental.

El viento soplará del noroeste y norte, flojo, con algún intervalo moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso en la Ibérica y sin cambios en el resto de la comunidad autónoma. Éstas oscilarán entre los 15 y 28 de Calahorra, 13 y 26 de Haro, 14 y 27 de Logroño.