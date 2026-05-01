El tiempo en La Rioja hoy, viernes 1 de mayo de 2026

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 1 de mayo de 2026, en La Rioja, alguna tormenta y temperaturas más altas.

El cielo irá de nuboso a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en general, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en la segunda mitad del día.

Habrá además probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en zonas de montaña. El viento soplará de componente sur y sureste, flojo a moderado.

Las temperaturas en general no variarán o serán algo más altas. Oscilarán entre 14 y 26 grados en Calahorra; entre 11 y 23 grados en Haro; y entre 12 y 24 grados en Logroño.