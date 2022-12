Tindersticks agotan las entradas para el concierto único que ofrecerán junto a Rioja Filarmonía en Actual 23

Guitarricadelafuente, Rojuu y Zahara, a punto de completar aforo, acercan el ciclo de Riojaforum al lleno total

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los míticos Tindersticks, protagonistas de la jornada más internacional de Actual 23 (6 de enero, 20,00 horas, Sala de Cámara de Riojaforum), han agotado todas las entradas para un concierto que será antológico. El grupo de Nottingham, en colaboración irrepetible para el festival junto a Rioja Filarmonía, garantiza una noche de lujo con su característico eclecticismo sonoro.

Tindersticks inicia en Actual la gira española por su 30 aniversario. En el sonido de estos outsiders musicales, hay pop independiente y arreglos orquestales, de jazz y de soul; aunque el sello distintivo de autor es la inconfundible voz de barítono del crooner Stuart A. Staples y el eclecticismo que impregna el multi-instrumentista Dickon Hinchliffe. Para celebrar sus tres décadas de carrera, la banda ha publicado la compilación "Past Imperfect: The Best of Tindersticks 92-21" (2022), su decimoquinto álbum de estudio.

El primer festival del año en España, que se celebrará del 2 al 7 de enero de 2023, ya había colgado el 'No hay billetes' en los conciertos de Fito & Fitipaldis, Morgan, y Los Estanques y Anni B Sweet en Riojaforum, así como en los espectáculos de Marwán, Amparo Sánchez (Amparanoia) y Luis Zahera en el ciclo De Palabra del Círculo Logroñés.

Actualmente, están a la venta (actualfestival.com y entradas.com) las últimas entradas del ciclo musical de Riojaforum para los conciertos de Zahara, Guitarricadelafuente y Rojuu; que permitirán preivisblemente completar el lleno en todo el ciclo de conciertos en ese reciunto.

También están próximos a agotar el aforo los espectáculos de Ual·la!, Abraham Boba (León Benavente) y Adriano Galante en el ciclo De Palabra del Círculo Logroñés. Asimismo, es posible adquirir entradas para las dos noches en el Escenario UNIR; el ciclo Acústicas; los vermús en Bodegas Franco-Españolas; el Díptico Flamenco; las propuestas escénicas del 7 de enero en Riojaforum, entre las que se incluye la Gala de clausura; y todo el cine de Actual.

TINDERSTICKS CON RIOJA FILARMONÍA

Tindersticks inicia la gira española de su 30 aniversario en ACTUAL. El mítico grupo de Nottingham comenzó en 1993, con la publicación de un disco homónimo, un viaje por carreteras secundarias que sigue devorando kilómetros. En el sonido de estos outsiders musicales, hay pop independiente y arreglos orquestales, de jazz y de soul. Aunque el sello distintivo de autor, la marca de agua, queda impreso con la inconfundible voz de barítono del crooner Stuart A. Staples y el eclecticismo sonoro que impregna el multi-instrumentista Dickon Hinchliffe. Pulcritud, elegancia y experimentación sobre el escenario. El de Logroño será un concierto antológico en el que estarán acompañados por una sección orquestal de Rioja Filarmonía.

Tindersticks ha celebrado los treinta años de carrera con la publicación de la compilación "Past Imperfect: The Best of Tindersticks 92-21" (2022). En este disco, que ya es el decimoquinto de estudio, tres décadas de canciones, viajes y conciertos de la banda son exprimidos en una cronología de 20 pistas. Son oscuras y profundas exploraciones del corazón, siempre esquivando las tendencias y los lugares comunes de la música predominante. Los miembros de este sexteto llevan treinta años siendo los arquitectos de su propio mundo.