Titín III y Mikel Goñi vuelven este sábado al Adarraga en la gran final del XII Torneo Bodegas Tarón

Archivo - El pelotari Augusto Ibáñez Sacristán, conocido como Titín III - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Frontón Adarraga de Logroño acogerá este sábado 12 de septiembre, a partir de las 18,00 horas, la gran jornada final del XII Torneo Parejas de Pelota Bodegas Tarón, con dos partidos y un atractivo muy especial: el regreso a la cancha de cuatro nombres que forman parte de la historia reciente de la pelota.

Titín III y Merino se enfrentarán a Mikel Goñi y Apraiz en un esperado partido de leyendas que servirá de antesala a la final del campeonato. Un encuentro concebido como homenaje a una generación de pelotaris que marcó una época y como una oportunidad para que la afición vuelva a disfrutar de cuatro jugadores estrechamente ligados a este deporte.

Tras el partido de leyendas llegará el momento de conocer a los campeones de esta duodécima edición. Fernández-Azpiroz e Igoa-Garmendia serán las dos parejas que se disputen el título en el Adarraga después de superar las diferentes eliminatorias de un torneo que durante las últimas semanas ha vuelto a llevar la pelota a diferentes frontones de Rioja Alta.

Como marca la tradición del Torneo Bodegas Tarón, la pareja vencedora recibirá uno de sus premios más singulares: su peso en vino de Bodegas Tarón. La cita del sábado pondrá así el broche final a una competición que alcanza ya sus doce ediciones y que mantiene desde sus orígenes una estrecha vinculación con el territorio.

PELOTA, PUEBLOS Y TERRITORIO

El Torneo Bodegas Tarón nació con el propósito de acercar partidos de primer nivel a localidades en las que la pelota continúa formando parte de su identidad y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo de la cooperativa con los municipios donde viven y trabajan sus socios viticultores.

El gerente de Bodegas Tarón, Gonzalo Salazar de Gurendes, explicaba durante la presentación del torneo este compromiso: "La pelota forma parte de la cultura de nuestros pueblos, igual que la viticultura. Este torneo es nuestra manera de devolver al territorio parte de lo que recibimos de él y de apoyar a las localidades donde trabajan y viven nuestros socios".

Bodegas Tarón lleva doce ediciones apoyando una competición con la que comparte valores como el esfuerzo, la tradición, la cooperación y la defensa del medio rural.

Las entradas para disfrutar de los dos partidos se pueden comprar de forma anticipada por internet al precio de 10 euros o en taquilla, desde las 17,00 horas, por 15 euros.