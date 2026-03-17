'Toñejo' Rodríguez, parapléjico y campeón de España de Motos de Agua, ofrece una conferencia en la UR

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio 'Toñejo' Rodríguez, parapléjico y campeón de España y subcampeón del mundo de Motos de Agua, ofrece este miércoles 18 de marzo, la conferencia 'Yo dejé de caminar para empezar a volar', en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Esta actividad está organizada por la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja en la Universidad de La Rioja.

En ella Antonio 'Toñejo' Rodríguez (Madrid, 1963) dará a conocer su testimonio. Con 16 años comenzó su carrera deportiva en la categoría juvenil de Motocross. Con 25 años ganó el Campeonato de España de Quads y con 27 años un accidente le dejó parapléjico.

A pesar de estar en silla de ruedas, ha sido el primer español en correr en la Fórmula 1 de moto náutica. Ha sido campeón de España y subcampeón del mundo de motos de agua y completar con otros numerosos hitos un palmarés lleno de éxitos.

'Toñejo' Rodríguez ha participado en el Dakar, el Mundial de Acapulco, la Copa del Rey o la Baja California, entre otras. Ha sido campeón de España y subcampeón del mundo de motos de agua y completar con otros numerosos hitos un palmarés lleno de éxitos. Además, y pese a su paraplejia, es el primer piloto español en pilotar un Fórmula 1 del mar.