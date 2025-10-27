LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 proyectos de diferentes centros educativos participan en la exposición #Divulgaciencia25, que puede visitarse desde hoy en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced. Organizada por Fundación Caja Rioja, cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. Hoy ha sido presentada por el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes Ochoa.

La exposición #Divulgaciencia25 está formada por un total de 16 proyectos de ciencia y tecnología de Educación Primaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, y un proyecto más que muestra el trabajo de la Fundación Sagasta.

"Volvemos a mostrar junto al trabajo de los escolares de La Rioja la labor de investigación que se desarrolla en La Rioja en este caso en el ámbito de las Humanidades con un panel de la Fundación Sagasta aprovechando el bicentenario del político riojano, es una manera de vincular a los escolares con los centros de investigación y tecnología de La Rioja para acercarlos a ellos y para que puedan comprobar cómo también aquí en La Rioja pueden desarrollar sus inquietudes científicas".

Esta exposición incluye proyectos de ocho centros escolares de La Rioja. Se trata de Salesianos Los Boscos, Compañía de María, CEIP Milenario de la Lengua, IES Sagasta, IES La Laboral, IES Comercio, IES Cosme García y Maristas. En total, se exponen siete proyectos de Educación Primaria, cuatro de Bachillerato y cinco de Ciclos Formativos.

"Siempre nos sorprenden los temas elegidos por su interés y su variedad. Este año, por ejemplo, les propusimos investigar sobre la agricultura y han planteado los Biotiestos, el cultivo hidropónico, la agricultura ecológica o el color de los vegetales", ha explicado Carlos Fuentes, quien ha insistido en el interés de esta exposición que aborda cuestiones de diferentes disciplinas, Biología, Física o el desarrollo tecnológico.

Esta exposición, que puede visitarse desde hoy hasta el 15 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, se concibe como un concurso por niveles; un jurado valorará los mejores proyectos de divulgación de la ciencia y sus protagonistas realizarán un viaje de estudios científico en la primavera de 2026. El año pasado los ganadores fueron a Toulouse. Los estudiantes defenderán sus proyectos la tarde del sábado 15 de noviembre.

Hoy, además, comienzan los talleres para escolares; en total, cerca de 1.800 escolares participarán en ellos.

