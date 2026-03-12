Un total de 26 personas reciben los premios del X Circuito de Carreras de Logroño Deporte del Ayuntamiento

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y varios miembros de la Corporación municipal, junto con los organizadores de las pruebas deportivas, han entregado los premios correspondientes a la décima edición del Circuito de Carreras de Logroño, que se celebró a lo largo del año pasado en las calles y parques de la ciudad.

Un total de 226 kilómetros repartidos en 10 carreras que se celebraron a lo largo del año pasado en las calles y parques de la ciudad.

Las pruebas del X Circuito de Carreras de Logroño se programaron intentando cubrir el calendario de todo el año, de tal modo que tanto los corredores como los espectadores puedan tener opciones de disfrutar de su deporte favorito prácticamente todos los meses.

Logroño Deporte ofrece de este modo un circuito global de carreras de la ciudad, ya consolidado, que incluye todo carreras de montaña, maratones o pruebas más cortas adaptadas al público general en el que se premia la constancia y el espíritu de participación.

Fundamentalmente se disputaron en espacios verdes, ya que gran parte de las pruebas transcurren por parques o zonas de bajo tránsito de nuestra ciudad, escenarios ideales para la práctica deportiva en la naturaleza.

PREMIADOS EN DIFERENTES CATEGORÍAS

26 deportistas han sido premiados en seis categorías diferentes en un circuito accesible e inclusivo en el que se reconoció la constancia: número de pruebas en las que cada corredor participa, puesto logrado en cada prueba por corredores federados, puesto logrado en cada prueba por corredor popular y puesto logrado en cada prueba adaptada por corredor en silla de ruedas.

Escobar agradece la implicación y el trabajo desinteresado de los organizadores de las carreras y su contribución a que "Logroño se identifique con el deporte y los valores que promueve". Los promotores de estas pruebas cuentan con la coordinación de Logroño Deporte y el apoyo logístico de la empresa municipal y el Parque de Servicios del Ayuntamiento.