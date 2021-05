Trabajadoras de H&M en La Rioja se concentran en Logroño en la jornada de huelga contra el ERE de la compañía

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de H&M en La Rioja, acompañadas de los sindicatos, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, en la primera de las jornadas de huelga, la siguiente será el viernes - con una concentración, a las 11,00 horas, en la plaza del Mercado-, en contra del ERE que la empresa textil quiere aplicar.

La huelga ha sido convocada, a nivel nacional, por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) y CCOO Servicios, ante el "ERE salvaje y desproporcionado planteado por H&M en España, con el cierre de 30 tiendas y el despido de más de 1.000 personas, que afectará también a La Rioja".

Las concentradas portaban dos pancartas, una en la que decía 'Stop ERE H&M. No a 1.100 despidos. No al empleo 'Low cost', y otra 'No ERE H&M. Stop 1.100. No cierre 30 tiendas'. Además, llevaban carteles alusivos a las jornadas de huelga, y otros señalando que "no sobra nadie" en la compañía, al tiempo que han coreado consignas contra la decisión empresarial.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada sindical de UGT en la tienda de Logroño, Laura Donís, ha recordado que "el pasado 6 de abril la empresa H&M nos informa de un ERE que supone 1.100 despidos en toda España, el cierre de 30 tiendas y modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. Actualmente la mesa negociadora está en la recta final, quedan tres días y necesitan nuestro apoyo y que protestemos, que se nos vea porque es una empresa que ha tenido millones de beneficios el año pasado, no ha sido una empresa dañada por el COVID, no se pueden excusar en eso, y lo que quieren es una reorganización, apoyar la venta online y descuidar las tiendas".

Sin embargo, "con mucho sentimiento de decepción vemos que hace unos años a H&M le encantaba la publicidad de ser el mejor empleador que miraba por nosotras, y hoy amenaza con despedir a 1.100 compañeras, con una negociación muy dura en la que a la empresa le está costando mucho escuchar y ceder ante trabajadoras que llevan una vida dedicada a H&M, con más de 20 años de trabajo", ha asegurado Donís.

La representante de UGT ha explicado que la empresa "tiene una estrategia por el empleo low cost y es un problema social. Hoy somos nosotras pero esto va afectar a otros. Estamos protestando para que se vea el problema que tenemos, apoyando a la mesa negociadora y a nuestros compañeros que están luchando por nosotros".

Donís ha afirmado que "hoy hemos conseguido secundar la huelga prácticamente todas, la tienda está cerrada, y el día 21 va a ser igual". Sobre cómo afecta la situación a la región, ha dicho que "en La Rioja somos 21 trabajadoras, y las personas amenazadas somos todas mujeres, muchas con familia que se acogen al derecho de guarda, y esto también se está viendo amenazado. Sabemos que no nos afecta el cierre pero sí los despidos. Somos un equipo y si nos tocan a una nos tocan a todas".