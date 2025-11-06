Trabajadores del Marqués de Vallejo alertan de "goteras, moho, techos desconchados" y reclaman un "centro nuevo"

Trabajadores del Marqués de Vallejo se concentran junto al centro para exigir soluciones a la situación en la que se encuentra el colegio - TRABAJADORES DEL MARQUÉS DE VALLEJO

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Centro Educación Especial 'Marqués de Vallejo' han alertado, en una concentración que han desarrollado a primera hora en las puertas del edificio, de "goteras, moho o techos desconchados" en el edificio que "ponen en riesgo la salud y la dignidad de quienes cada día estudian y trabajan aquí". Han reclamado un "centro nuevo".

Precisamente, ayer la aparición de una grieta en una de las habitaciones del internado hizo que la Consejería de Educación, en coordinación con los técnicos del servicio de Arquitectura, decidieran, por seguridad, que el alumnado que reside en el internado esta noche no pernocte en el centro. La decisión se tomó también conjuntamente con el equipo directivo del centro.

Esta mañana los propios trabajadores han recordado que "desde hace tiempo venimos alzando la voz para denunciar una realidad que no podemos ni debemos seguir tolerando. Este centro no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y salubridad que nuestros alumnos merecen".

"Hablamos de grietas que recorren las paredes, goteras que inundan las aulas, techos desconchados, moho y humedades que ponen en riesgo la salud y la dignidad de quienes cada día estudian y trabajan aquí", han señalado.

Además, han recordado que "durante años hemos tenido reformas, pequeños arreglos, soluciones temporales", si bien "ya no es momento de reformar, ya que la situación ha llegado a ser insostenible". "Es hora de rehacer este centro desde sus cimientos, en un nuevo lugar, seguro, accesible y digno", han añadido.

Los trabajadores han indicado que "además de las carencias estructurales, este centro se ha quedado obsoleto en cuanto a accesibilidad. No cumple con las condiciones mínimas que un espacio educativo de estas características debe garantizar".

Han señalado que "si bien el entorno es bonito, las personas

con discapacidad no necesitan entornos bonitos, sino que necesitan inclusión, necesitan poder moverse, aprender y convivir en igualdad de condiciones, dentro de los entornos comunitarios reales".

Ante ello, han reivindicado "un centro nuevo, seguro, saludable y accesible para todos" porque la educación "no se puede construir sobre paredes agrietadas ni sobre promesas vacías, porque nuestros alumnos merecen un espacio que refleje la dignidad y el futuro que queremos para ellos".