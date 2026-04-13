Tráfico inicia una campaña de vigilancia y control de la velocidad en La Rioja

Archivo - La campaña se desarrollará tanto en vías urbanas como interurbanas - TRÁFICO - Archivo

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado hoy, lunes 13 de abril, en La Rioja una campaña de vigilancia y control de velocidad, tanto en vías interurbanas como urbanas, que durará hasta el próximo domingo, 19 de abril.

Tal y como ha avanzado la DGT, la campaña se realizará con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

Participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales, y el objetivo es concienciar sobre la importancia del respeto de los límites de velocidad.

También, sobre su impacto en la siniestralidad vial debido a que respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para reducirla.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la tolerancia cero con comportamientos de riesgo, abordando las actividades de vigilancia y control para reducir la incidencia y el impacto sobre los siniestros viales de las conductas de mayor riesgo.

MÁS VELOCIDAD: MÁS GRAVEDAD

La DGT resalta que, a mayor velocidad, mayor gravedad tienen las lesiones que pueden producirse, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables.

A partir de ochenta kilómetros/hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a treinta el riesgo de muerte se reduce al cinco por ciento.

Durante la campaña de vigilancia y control de velocidad que llevó a cabo la DGT entre el 4 y el 10 de agosto de 2025 en La Rioja, 1.354 vehículos fueron denunciados, el 9,98 por ciento de los 13.560 controlados por agentes de la Guardia Civil y de las policías locales.