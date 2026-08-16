Trasladada al San Pedro una joven de 18 años tras sufrir un atropello en Avenida de la Paz de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de dieciocho años ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello en la calle Avenida de la Paz de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 21:24 horas de ayer, sábado 15 de agosto, el Centro de Emergencias recibió un aviso por el atropello a una persona por un turismo en la calle Avenida de la Paz, número 6, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador se informó a Policía Local de Logroño y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Una joven de dieciocho años fue trasladada al Hospital San Pedro.