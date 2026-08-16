Trasladada al San Pedro una joven de 18 años tras sufrir un atropello en Avenida de la Paz de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño
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Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 9:40
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   LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Una joven de dieciocho años ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello en la calle Avenida de la Paz de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 21:24 horas de ayer, sábado 15 de agosto, el Centro de Emergencias recibió un aviso por el atropello a una persona por un turismo en la calle Avenida de la Paz, número 6, en Logroño.

   Desde el Centro Coordinador se informó a Policía Local de Logroño y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Una joven de dieciocho años fue trasladada al Hospital San Pedro.

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