Trasladada al San Pedro una mujer de 84 años tras ser atropellada esta mañana en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 84 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño, tras resultar herida esta mañana a consecuencia de un atropello ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,11 horas de este lunes, el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de La Rioja ha recibido una llamada a través del 112, informando del atropello por un turismo a una mujer, en la calle San Antón, número 14, en la capital riojana.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Tras ser atendida en el lugar, la mujer de 84 años y vecina de Logroño ha sido evacuada en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.