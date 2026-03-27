Trasladado a Vitoria el peatón atropellado en General Urrutia de Logroño

Archivo - Exterior del Hospital de Txagorritxu (Vitoria), - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El peatón que fue atropellado, a última hora de la tarde del jueves, a la altura del número 77 de la calle General Urrutia de Logroño, fue trasladado al Hospital de Vitoria, ha informado el Gobierno riojano.

Según ha informado el SOS Rioja fueron varios particulares los que informaron del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Se trasladó al Hospital San Pedro pero después fue derivada al Hospital de Vitoria, dada la gravedad de las lesiones.