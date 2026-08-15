Trasladados al Hospital de Navarra los menores atendidos en La Rioja tras la nube de cloro en Viana

Archivo - Recinto del Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

LOGROÑO/PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres menores afectados por una nube de gas cloro en el Complejo Municipal de Viana, y que habían recibido una primera atención en el Hospital San Pedro de Logroño, han sido trasladados a Pediatría del Hospital de Navarra, mientras los dos adultos han sido dados de alta.

Hasta once personas, tres de ellas niños, se vieron ayer, viernes 14 de agosto, afectadas por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana.

Según informaron desde los servicios de emergencias, seis personas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios y otras cinco fueron evaluadas, tratadas y dadas de alta 'in situ'.

En concreto, fueron trasladados al Hospital San Pedro de Logroño dos niños con pronóstico reservado y un niño con pronóstico leve, además de un adulto con pronóstico leve.

Al Hospital de Calahorra fue evacuado un adulto con pronóstico leve, y al Hospital García Orcoyen de Estella otro adulto con pronóstico leve.

Tal y como han informado hoy fuentes del Gobierno riojano, los adultos han sido dados de alta y los niños han sido trasladados a Pediatría del Hospital de Navarra.

Ayer, el aviso del suceso se recibió a las 17,41 horas y hasta el lugar fueron sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico, equipo médico de Viana, equipo médico de Los Arcos, Policía Foral, Guardia Civil -encargada de las diligencias-, técnicos de Protección Civil, bomberos de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado de SOS La Rioja.