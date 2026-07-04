Trasladan al hospital San Pedro a cuatro personas tras un incendio en una vivienda de la calle Caballero de la Rosa

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido trasladadas al hospital San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda situada en la calle Caballero de la Rosa, número 14, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado la voz de alarma sobre las 05,00 horas de esta pasada madrugada. Hasta el lugar de los hechos se han personado los bomberos de Logroño así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. También se ha comunicado la incidencia a Policía Local y Policía Nacional.

Tras la intervención, los bomberos informan de que el incendio ha calcinado un televisor, afectando a un mueble y han procedido a ventilar la vivienda.