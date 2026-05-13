Tres estudiantes de la Universidad de La Rioja ganan el primer premio de Dream Big La Rioja 2026

EL EQUIPO LAGUNAK FORMADO JOSEBA AMATOS, ALICIA PIEDRAFITA Y IRENE SOBRÓN PASA A LA FASE FINAL DEL CERTAMEN A NIVEL NACIONA - UR

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Tres estudiantes de la Universidad de La Rioja -Joseba Mikel Omatos Antolín, Alicia Piedrafita Sanromán y Irene Sobrón Troya- han logrado el primer premio del Certamen Dream Big La Rioja 2026 con VOL, su proyecto de App sobre voluntariado para promover el ocio sostenible entre los jóvenes.

Dream Big La Rioja 2026 es una iniciativa llevada a cabo el sábado 9 de mayo en Riojaforum en formato de jornada de innovación juvenil competitiva para generar alternativas reales de ocio saludable y sostenible.

Organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja ha contado con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Consejo General de Enfermería, el Instituto Riojano de la Juventud, el Instituto de Estudios Riojanos, la Agrupación Mutual Aseguradora y el Colegio Compañía de María.

La propuesta es que participaran jóvenes de La Rioja de 16 a 25 años, de forma individual o de grupo, presentando una propuesta; eligiendo el jurado entre tres finalistas premiadas con 1.500, 1.000 y 500 euros.

El primer premio otorgado al equipo Lagunak formado por Joseba Mikel Omatos Antolín y Alicia Piedrafita Sanromán, del Grado en Ingeniería Informática, e Irene Sobrón Troya, del Grado en Matemáticas, por su proyecto VOL les da derecho a pasar a las semifinales de la competición nacional imaginePlanet Challenge 2026.

APP 'VOL' SOBRE VOLUNTARIADO

VOL es una aplicación móvil centrada en el voluntariado como herramienta para promover el ocio sostenible entre los jóvenes, especialmente aquellos con tendencia al sedentarismo y al uso excesivo de pantallas. La idea principal del proyecto es ofrecer una alternativa de ocio más activa, social y beneficiosa para la comunidad.

La aplicación funciona de forma sencilla y accesible, los usuarios pueden participar en distintos voluntariados organizados tanto por entidades y asociaciones como por otros usuarios de la plataforma.

Además, para incentivar la iniciativa y la constancia, cada actividad realizada otorgará puntos a los participantes. Estos puntos podrán canjearse en el futuro por diferentes recompensas. Entre las posibles recompensas previstas se encuentra, por ejemplo, la convalidación de créditos universitarios.

En resumen, VOL busca transformar el tiempo de ocio de los jóvenes en experiencias útiles, saludables y sostenibles.