Tres personas atendidas esta madrugada por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Haro

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han tenido que ser atendidas esta pasada madrugada por inhalación de humo tras el incendio de su vivienda en la localidad de Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 4,56 horas de este jueves, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de una vivienda en la calle Ciriaco Aranzadi de Haro.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil y Policía Local.

El incendio ha afectado a la cocina y a parte del salón de la mencionada vivienda.

Como consecuencia del humo generado, tres personas han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo, si bien no ha sido necesario su traslado a centro sanitario.