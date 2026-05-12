Tres personas trasladadas al Centro de Salud de Santo Domingo, 2 por inhalación de humo en el incendio de un restaurante

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LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 12,17 horas, en la parrilla de un restaurante en la plaza España de Santo Domingo de la Calzada, localidad que celebra estos días sus Fiestas del Santo, según ha informado el SOS Rioja 112. Tres personas han sido trasladadas al Centro de Salud, dos de ellas por inhalación de humo y una por crisis de ansiedad.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y Policía Local y se han movilizado a Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Bomberos han intervenido en apagar las ascuas y controlar los puntos de calor en la campana extractora. Se ha quemado el falso techo de la cocina y la cocina ha quedado bastante afectada. El incendio ha generado humo en el establecimiento en el que se encontraban varios clientes y trabajadores que han tenido que ser desalojados por Guardia Civil.

INCENDIO EN AUSEJO

No ha sido el único fuego que han extinguido efectivos los Bomberos, ya que minutos antes, a las 12,05 horas, en el término 'Los Rincones' del municipio de Ausejo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un agente forestal y un técnico).

En el incendio se han quemado 1 hectárea y media de monte bajo con aulagas y hierba.