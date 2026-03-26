Tres 'Rutas de Igualdad', dos de ellas nuevas, visibilizarán de abril a junio a las mujeres destacadas en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño organiza para los meses de abril, mayo y junio una nueva edición de las 'Rutas de Igualdad', un programa de paseos teatralizados mediante el que, bajo el título genérico de 'Logroño con nombre de mujer', se desarrollan diferentes recorridos para dar a conocer el papel de mujeres que han destacado en todos los ámbitos durante distintas épocas, incluida la actual.

"Estas rutas teatralizadas a través de diversas calles de Logroño con nombres de mujer, permiten dar a conocer la vida de mujeres relevantes que han hecho mucho por la historia, y así descubrirlas como modelos femeninos a seguir", ha destacado la concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, quien ha estado acompañada en la presentación por la agente de Igualdad del Consistorio, Eva Mª Lacarra.

También han participado en la misma Carles García, responsable de Zarándula, así como Andrea Méndez y Jorge Mazo, también parte de esta empresa encargada de llevar a cabo las rutas.

La concejala ha destacado que "se trata de una iniciativa muy demandada tanto por logroñeses y logroñesas como por personas que nos visitan e incluso por parte de centros educativos, asociaciones, etc..." Así, alrededor de 500 personas participaron en los paseos organizados en el segundo semestre de 2025.

En esta ocasión se incorporan dos nuevas rutas, una de carácter familiar titulada 'La aventura de las ilustres logroñesas' y otra centrada en mujeres escritoras y creadoras bajo el título 'Mujeres de tinta'. También se desarrollará la ruta 'Abriendo caminos, mujer y trabajo'.

Los paseos teatralizados tendrán lugar los días 2, 3, 5, 12, 19 y 26 de abril; 1, 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, y 7, 9, 14, 21 y 28 de junio. Todas ellas tienen una hora de duración (de 12 a 13 horas) y son gratuitas, si bien las plazas son limitadas, 40 por visita, por lo que es necesaria la inscripción previa.

En el recorrido, las personas participantes en las rutas conocerán a estas mujeres referentes y su gran aportación social de la mano de diferentes personajes que encarnan las actrices Marta Salinero, Esther Sanz y Maya Salaverría, así como los actores Jorge Mazo, Miguel Carrera y Carles García.

ITINERARIOS PREVISTOS.

Con la nueva ruta familiar 'La aventura de las ilustres logroñesas' se trata de una visita por el centro de la ciudad, apta para todos los públicos, pero pensada para público familiar, con juegos, canciones, bailes y actividades participativas, donde se hará referencia a la importancia de las mujeres en Logroño en todos los ámbitos.

En ella, una educadora que propone realizar una visita didáctica por la ciudad es acompañada por un profesor de intercambio que viene desde Escocia, habla con acento y va vestido con un kilt escocés.

De una manera amena y divertida se hablará de la importancia de las mujeres en la historia de Logroño, como por ejemplo el Sitio de Logroño y, además, se acerca a las mujeres comerciantes, escritoras y mujeres de tabacalera.

Los más pequeños y pequeñas, podrán ir registrando pistas a lo largo del camino en un folleto-juego, y a través de pequeñas actividades de participación familiar, se reflexionará sobre el papel de las mujeres como elemento fundamental en el desarrollo tanto social como familiar y económico.

La visita comienza en la Plaza Diversidad, delante de la Oficina de Turismo, y continúa por la calle Once de Junio, Biblioteca de La Rioja, Museo de La Rioja, calle Portales, plaza Martínez Zaporta, calle Carnicerías y plaza del Mercado. En concreto, los pases serán los días 2, 5 y 26 de abril; 3 y 17 de mayo; y 14 de junio.

La reserva de entradas se puede hacer en https://logrono.sacatuentrada.es/es/entradas/la-aventura-de-las-ilustres

La otra nueva ruta, 'Mujeres de tinta', estará centrada en mujeres escritoras y creadoras. Se recorrerá la ciudad junto a dos personajes, una de ellas, una guía turística vestida de riojanita, con una visita para las personas asistentes al Congreso Internacional de Cultura de Logroño. Le gusta su trabajo, pero sobre todo le gusta cantar, y durante el recorrido cantará algunas canciones y propondrá al grupo que cante.

Al grupo asiste también el presidente de la Sociedad Cultural 'los Exquisitos'. Una persona muy bien vestida, un dandi que, por un lado, irá puntualizando a la guía, y al mismo tiempo, como le gusta entrometerse en la vida de la gente, irá contando curiosidades de las autoras. También se hará referencia a otras mujeres de gran importancia en el deporte, la música y en otros sectores culturales donde la mujer está poco representada.

La visita comienza al final del Puente de Hierro en la puerta de las Bodegas Franco Españolas y finaliza en el Frontón Adarraga. Los pases, en este caso, serán los días 3 y 19 de abril; 10 y 24 de mayo; y 7 y 28 de junio.

La reserva de entradas será en https://logrono.sacatuentrada.es/es/entradas/mujeres-de-tinta

Por último, se mantiene la ruta 'Abriendo caminos. Mujer y trabajo', durante la que se podrá conocer la historia de mujeres significativas en la ciudad y sociedad logroñesa. De la mano de Doña Jacinta y un trabajador de bodega, se hablará de mujeres relacionadas con el mundo del trabajo y su implicación social en la ciudad de Logroño.

Desde las mujeres comerciantes, de la familia riojana Legarda de cereros y mieleros, donde las mujeres tuvieron un papel importante, hasta las mujeres del cambio, las 'sin sombrero', las profesoras de la Normal... Todas aquellas mujeres que en un momento determinado dieron un cambio importante a la ciudad.

La visita comienza en la calle Ruavieja, en el Espacio Lagares, delante de la casa de Doña Jacinta y continúa por la calle Mercaderes, Centro de la Cultura del Rioja, Plaza del Mercado, calle Portales, Mercado de San Blas y Museo de La Rioja, propiedad de Doña Jacinta, y conocida erróneamente como 'La Casa del Espartero'.

Para esta ruta, hay pases previstos los días 12 de abril; 1 y 31 de mayo; y 9 y 21 de junio. La reserva de entradas, en https://logrono.sacatuentrada.es/es/entradas/abriendo-caminos-mujer-y-trabajo