TSJR confirma derecho a prestación por IT de trabajadora sin periodo de carencia por encadenar excedencias y maternidad

15/01/2019

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha confirmado el derecho a prestación por IT de una trabajadora sin periodo de carencia por encadenar excedencias y maternidad, según ha informado UGT en un comunicado.

En el mismo, destacan que los Servicios Jurídicos de UGT de La Rioja han obtenido una "pionera sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que establece una doctrina especialmente relevante debido al debate sobrevenido en la actualidad sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Con fecha 10 de enero de 2019, el TSJR ha confirmado el derecho de una trabajadora riojana a percibir la prestación de Incapacidad Temporal aún sin contar con el periodo de carencia exigido por la ley (al menos 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de IT).

La sentencia "desestima el recurso interpuesto por la mutua Ibermutuamur" -con la que la empresa tenía concertada la cobertura de las contingencias profesionales y comunes- y "confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 que ya estimó el reconocimiento de la prestación en primera instancia tras reconocer que esa falta del periodo de carencia se debía al encadenamiento de situaciones de maternidad y excedencias para el cuidado de hijos".

"Una tarea de conciliación que no genera cotización y que habitualmente es desempeñada por las mujeres, lo que a juicio del Juzgado de lo Social, incurriría en una situación de desprotección, a tenor de lo establecido por la propia Ley de Igualdad", ha señalado el sindicato.

En concreto, tal como indica la citada sentencia, según los hechos probados, el incumplimiento del periodo de carencia no permitiría el acceso a esta prestación, tal y como establece el artículo 172 de la LGSS. Si bien, el Tribunal considera que "toda la normativa expuesta debe interpretarse conforme a la LO 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres cuyo artículo 3 señala el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

El motivo por el que la actora no tenía cotizaciones suficientes en los cinco años anteriores al hecho causante no fue otro que el haberse acogido a la excedencia por cuidado de hijo por un primer hijo, que enlazó con un segundo hijo respecto del que percibió prestaciones por maternidad, periodo que debiera considerarse cotizado pero que no alcanza los 180 días, acogiéndose a una nueva excedencia voluntaria por cuidado de hijo".

En este sentido, "es un hecho notorio -continúa-, que la excedencia voluntaria por cuidado de hijo es solicitada en un porcentaje cercano al 90 por ciento son solicitadas por mujeres de ahí que el no computar los periodos de excedencia voluntaria a efectos de la prestación de incapacidad temporal supone una discriminación negativa hacia las mujeres trabajadores que son quienes hacen uso en mayor parte de ese derecho, quedando por ello, en situaciones como la presente, desprotegidas frente a procesos de incapacidad temporal posteriores".

Es decir, la sentencia "advierte la necesidad de adaptar la Ley de Seguridad Social a una nueva realidad social, ya establecida en la propia Ley de Igualdad para evitar situaciones de desprotección en las mujeres, principales protagonistas de la conciliación laboral y familiar". Una pionera sentencia, conseguida una vez más por UGT, que "aporta una doctrina novedosa y acorde con la situación social". Además, esta sentencia "llega en un momento de oportunidad, dado el insólito debate que se ha tratado de introducir y que confirma la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que organizaciones como la nuestra siguen librando en el entorno laboral".